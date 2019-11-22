Посетителей кафе расстреляли у ресторана в центре столицы Абхазии

Огонь у ресторана «Сан-Ремо» в центре абхазской столицы открыли неизвестные в масках. Это произошло днем 22 ноября. Очевидцы рассказали, что есть убитые и раненые.

«В 14:40 у ресторана „Сан-Ремо“ прозвучала стрельба. По предварительной информации, неизвестные в масках открыли огонь по людям, которые в это время находились в кафе на улице: есть убитые и раненые», — указано в сообщении сообщества независимых абхазских журналистов «Аҧсны.иахьа».

В комментариях к новости свидетели произошедшего рассказали: все произошло среди бела дня, неожиданно. Неподалеку играли дети и прогуливались прохожие.

Кто был целью убийц — неизвестно, но, по словам очевидцев, наповал убиты молодая женщина и мужчина. Еще один человек тяжело ранен.

Официальных комментариев к произошедшему пока не последовало. Правоохранители проводят проверку. Состояние раненого мужчины предварительно оценено как тяжелое, комментариев врачей тоже пока не последовало.