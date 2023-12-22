Криминал 22 декабря 2023, 18:40 Посетитель ночного клуба в Москве украл смартфон за 150 тысяч рублей Мужчину задержали после кражи смартфона за 150 тысяч рублей в клубе в Москве

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Столичные полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона в одном из ночных клубов на Рочдельской улице в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.

Под подозрение попал временно проживающий в столице приезжий мужчина. По данным оперативников, злоумышленник заметил оставленный без присмотра гаджет на диванчике у гардероба. Он осмотрелся, убедившись, что рядом нет владельца, аккуратно поместил устройство за 150 тысяч рублей в карман брюк и скрылся с места преступления.

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Украденный смартфон изъяли у злоумышленника и вскоре вернут владелице. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее в столице задержали еще одного приезжего, подозреваемого в краже телефона в метро. Он воспользовался тем, что владелец гаджета заснул в вагоне поезда на Сокольнической линии. Грабителя удалось найти в одном из хостелов.