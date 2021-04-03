Посетитель кафе в центре Москвы напал с ножом на бармена

Агрессивный клиент кафе в центре Москвы избил рукояткой ножа бармена заведения, когда ему сделали замечание за грубое общение. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.

Выяснилось, что злоумышленник вошел в кафе и в грубой форме потребовал, чтобы ему принесли кофе. Когда к нему подошел сотрудник бара и сделал замечание, то мужчина достал нож и начал рукояткой наносить удары. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина перегибается через барную стойку и, размахивая руками, общается с сотрудницей бара. На ее защиту подходит еще один сотрудник кафе. В этот момент хулиган обегает стойку и начинает хватать девушку. Бармен вскакивает на стойку и оттуда бросается на злоумышленника. В результате начинается драка, а посетитель достает нож.

Прибывшие на место сотрудник полиции района Якиманка задержали буйного клиента. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. В отношении него завели уголовное дело за хулиганство.

У избитого сотрудника кафе врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом костей носа и ссадины лица. На месте происшествия изъят предмет похожий на нож. Его отправили на экспертизу.