Порностудии с огромными доходами обнаружили в Киргизии

В столице Киргизии сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15 вебкам-студий. Их доходы достигали 100 тысяч долларов в неделю, рассказал сайт «Русская планета» со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Силовики задержали организаторов бизнеса во время передачи заработной платы «моделям». Примечательно, что девушки, работающие на этих сервисах, получали лишь 5-10% от общей суммы доходов.

В ходе обысков у подозреваемых было изъято около 27 тысяч долларов, главного руководителя этого нелегального бизнеса арестовали. Отмечается, что из-за активного развития вебкам-индустрии в республике увеличилось число преступлений, связанных с насилием по отношению к женщинам, работающим в этой сфере.