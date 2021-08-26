Порноактера обвинили в 34 эпизодах сексуального насилия в США

Порноактера Рона Джереми из США обвинили в многократных изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джереми обвинили в 12 эпизодах изнасилований, семи эпизодах принуждения к оральному сексу, шести случаях сексуальных домогательств, нескольких случаях сексуальных домогательств во сне. Одна из пострадавших была несовершеннолетней.

На Джереми пожаловались 23 женщины. Сам он все отрицает. Если его вина будет доказана — ему могут присудить 330 лет тюрьмы.