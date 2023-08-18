Криминал 18 августа 2023, 10:44 Попытку вывезти из России янтарь на 5 млн рублей остановили в Калининградской области ФСБ задержала 2 россиян за попытку контрабанды 250 кг янтаря за 5 млн рублей РИА «Новости»

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В Калининградской области схватили двух подозреваемых в контрабанде. Они пытались вывезти за границу 250 килограммов янтаря стоимостью свыше пяти миллионов рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов», — заявили силовики.

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Двух россиян задержали в Краснознаменском районе Калининградской области. У них изъяли около 250 килограммов сырца янтаря разных фракций. Предварительная оценка показала, что камни стоили свыше пяти миллионов рублей. Подозреваемых задержали и после проверки примут процессуальное решение.

Таможенники во Внуково пресекли контрабанду бриллиантов на аналогичную сумму. Гражданина Узбекистана остановили в зеленой зоне, нашли в багаже документы на камни и попросили предъявить сами драгоценности. «Известия» сообщили, что нарушитель спрятал их в нижнем белье.