29 ноября 2022, 00:02
Попытку контрабанды золота пресекли в Забайкалье
В Забайкалье пресекли попытку контрабанды золота. В операции участвовали сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и транспортной полиции и ФСБ России по региону. Об этом сообщил «Царьград».
Вес золота составил более пять килограммов. Общая сумма драгоценностей — более 17 миллионов рублей. Слитки пытались вывести в другую страну.
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Золото разместили в полости железнодорожного вагона, который направлялся за границу. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.
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Контрабанда
Золото
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