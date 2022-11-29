Криминал 29 ноября 2022, 00:02 Попытку контрабанды золота пресекли в Забайкалье

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В Забайкалье пресекли попытку контрабанды золота. В операции участвовали сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и транспортной полиции и ФСБ России по региону. Об этом сообщил «Царьград».

Вес золота составил более пять килограммов. Общая сумма драгоценностей — более 17 миллионов рублей. Слитки пытались вывести в другую страну.

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Золото разместили в полости железнодорожного вагона, который направлялся за границу. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.

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