Попытку бунта пресекли в одном из СИЗО Астраханской области
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний предотвратили провокацию со стороны заключенных СИЗО № 2 в Наримановском районе в Астраханской области. Об этом в субботу сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное управление ФСИН России.
Правонарушители попытались устроить бунт, когда сотрудники ФСИН забрали у них запрещенные предметы и вещества, которые те хотели пронести в СИЗО.
«На законные требования администрации подследственные стали высказывать недовольство режимом содержания, совершили акт порчи имущества путем поджога простыней. Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила», — указали в ведомстве.
О произошедшем сообщили в прокуратуру. Представитель ФСИН опроверг появившиеся в соцсетях слухи о том, что сотрудники СИЗО якобы избивали подследственных и отказывались предоставить им медицинскую помощь.