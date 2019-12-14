Попытку бунта пресекли в одном из СИЗО Астраханской области

Правонарушители попытались устроить бунт, когда сотрудники ФСИН забрали у них запрещенные предметы и вещества, которые те хотели пронести в СИЗО.

«На законные требования администрации подследственные стали высказывать недовольство режимом содержания, совершили акт порчи имущества путем поджога простыней. Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила», — указали в ведомстве.

О произошедшем сообщили в прокуратуру. Представитель ФСИН опроверг появившиеся в соцсетях слухи о том, что сотрудники СИЗО якобы избивали подследственных и отказывались предоставить им медицинскую помощь.