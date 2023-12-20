Криминал 20 декабря 2023, 18:59 Попытавшийся изнасиловать проводницу россиянин получил срок Жителя Омска осудили на 2,5 года за попытку изнасилования проводницы поезда РИА «Новости»

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Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор жителю Омска, который попытался изнасиловать проводницу в поезде. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления СК России.

По данным ведомства, в июле мужчина вошел в купе поезда и хотел надругаться над проводницей, которая оказала ему сопротивление. На подмогу женщине пришел пассажир вагона, который помог ей отбиться от насильника.

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Фигуранта признали виновным по статье «Покушение на изнасилование», суд назначил ему лишение свободы в колонии строгого режима на срок 2,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее московский суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 37-летнего мужчину, который попытался изнасиловать двух женщин на юго-востоке столицы.

Кроме того, школьница в Москве призналась в покушении на изнасилование во время концерта Стаса Костюшкина.