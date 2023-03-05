Криминал 05 марта 2023, 10:42 Попытавшемуся устроить диверсию на железной дороге уральцу ужесточили обвинение Суд ужесточил обвинение фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области РИА «Новости»

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Уральцу Владлену Меньшикову, фигуранту дела о покушении на диверсию на железной дороге, ужесточили обвинение. Ему вменили сотрудничество с иностранцами против безопасности России и публичные призывы к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в Свердловском областном суде.

«Меньшикову на данный момент вменяется <…> покушение на диверсию, сотрудничество с иностранным государством, <…> публичные призывы к террористической деятельности», — уточнили в суде.

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Ранее Меньшикова обвиняли только в диверсии. В конце сентября 2022 года завербованный Украиной уралец натянул перемычку на железнодорожных путях. Мужчина рассчитывал, что поезд сойдет с рельс. Перемычку он установил на 80-м километре перегона Реж — Стриганово Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги. Скрученную алюминиевую проволоку вовремя заметили работники РЖД.

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