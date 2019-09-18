Попойка в Петергофе закончилась визитом Росгвардии и реанимацией

Несколько мужчин устроили застолье вечером 17 сентября в одной из квартир дома на улице Дашкевича в Петергофе. Они распивали спиртное, пока двое мужчин не поругались. В результате ссоры 36-летний мужчина избил 38-летнего приятеля.

Очевидцы драки сообщили о происходящем в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нападавшего уже у парадной, где он пытался подраться с заявителями.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой травмой живота, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Его поместили в реанимацию.