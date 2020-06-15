Попавшегося на взятке главу Славгорода снимут с должности

Главу Славгорода Сергея Горбунова, которого подозревают во взяточничестве, могут отстранить от занимаемой должности. Вопрос поднял губернатор Алтайского края Виктор Томенко в письме депутатам городского собрания Славгорода.

В обращении Томенко подчеркнул, что мэр нарушил ограничения и запреты, зафиксированные в законе «О противодействии коррупции». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на документ.

«Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку», — говорится в письме.

Вопрос об отправке главы Славгорода в отставку рассмотрят 16 июня. Исполняющим обязанности мэра, уточнил ТАСС, могут назначить одного из действующих заместителей Горбунова.

Его задержали 29 мая, а через несколько дней — 1 июня — обвинили во взяточничестве. Чиновник находится под домашним арестом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве. В письме губернатор сообщил о необходимости отстранить от должности Горбунова, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан 29 мая, 1 июня ему предъявили обвинение в получении взятки, он находится под домашним арестом.

По данным следствия, Горбунов 29 мая получил более двух миллионов рублей от директора одной из компаний. На допросе, уточнили в пресс-службе СК РФ по Алтайскому краю, они признался во взяточничестве на сумму свыше шести миллионов.