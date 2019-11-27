«Пообещали вырвать язык»: автор сюжета с участием Элины Воронцовой обратился в полицию ради безопасности

Журналист телеканала «Москва 24» оказался в центре скандала с «Королевой России — 2019» Элиной Воронцовой. В ответ на поступившие угрозы он 26 ноября написал заявление в полицию. Об этом мужчина сообщил «360».

В нем он описал свою ситуацию и упомянул об угрозах, поступивших от Элины и ее мужа.

«Я уже написал заявление в полицию, сейчас проводится проверка. Я не хочу замалчивать эту проблему, так как это единственный способ защитить себя. Муж Элины, который звонил и угрожал, он сказал, что у него есть связи в криминальном мире, у меня таких связей нет», — рассказал Михаил.

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Журналист подчеркнул, что не хочет ни публичных извинений, ни материальной компенсации. Ему нужно, чтобы его оставили в покое, и не желает жить в страхе, что в любой момент к нему может кто-то подойти и ударить.

Михаил утверждает, что он заранее обговаривал с Элиной сюжет, и она знала, что ролик посвящен проблемному вопросу. Понимала, что от нее требуется.

«Я в шоке, возможно, у нее были совсем другие представления о материале. Очевидно, он ей не понравился, но в свою защиту могу сказать, что я не нарушил ни одного закона. Мы показали материал юристам нашего канала, и они не нашли в нем каких-то двусмысленностей или каких-то противоречивых моментов, которые указывали бы на то, что я нарушил принципы этики журналиста или закона о СМИ. Это исключительно личностное восприятие. Никто не гарантирует, что репортаж понравится человеку», — сообщил журналист.

Михаил заявил, что всерьез воспринял поступившие угрозы. По его мнению, одно дело, когда человек на эмоциях позволяет себе какие-то высказывания. Совсем другое, когда звонки продолжаются несколько дней. Причем, угрозы вполне конкретные.

«Угрозы начались через день после выхода репортажа в эфир. Он вышел в четверг, в субботу позвонила Элина вместе с супругом и начала предъявлять претензии. Также начали поступать с неизвестного номера голосовые сообщения. Там нет персоналий и никто не представляется, но не сложно догадаться, кто эти люди и кого они представляют. Муж звонил и говорил от себя, что наказать меня будет стоить около 200 тысяч рублей, и для него это несущественная сумма. Думаю, речь шла о телесном наказании, а не угроза убийством. Но мне пообещали вырвать язык, вполне конкретная угроза», — рассказал Михаил.

Свои претензии Элина Воронцова предъявила через день после выхода материала с ее участием. Она пожаловалась, что произошла «подмена ролей». Ее пригласили в роли эксперта по семейным отношениям в передачу о консумации, но в результате она оказалась главной героиней сюжета, в котором обсуждались способы «развода» мужчин на деньги.

Элина утверждает, что сначала разговаривала с Михаилом спокойно, но потом у нее сдали нервы. В интернете появилась запись ее разговора, в котором она сыплет бранными словами и угрозами.