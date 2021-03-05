Поножовщину из-за девушки устроили в Крыму

Поножовщину в Севастополе устроили крымчане. Два человека попали в больницу с серьезными травмами, один из нападавших сознался во всем полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потасовка случилась в ночь на 4 марта. О происшествии в полицию заявил владелец дома на проспекте Генерала Острякова, возле которого и подралась группа. На месте правоохранители нашли канцелярский нож и две порезанные футболки в крови.

Позже в больницу пришла 21-летняя девушка. Врачи диагностировали у нее колото-резанную рану с «проекцией левой точки». Она рассказала, что на нее напал с ножом 41-летний мужчина и назвала его личные данные. Того тоже вскоре привезли в приемное отделение с проникающим ранением брюшной полости и колото-резаной раной передней брюшной стенки. Однако этот пострадавший не знал имени своего обидчика.

На следующее утро неизвестный 25-летний молодой человек, ударивший мужчину ножом в живот, пришел в полицию. Он рассказал, что поссорился с оппонентом и действительно ударил его. После крымчанин выбросил нож в ближайшие кусты. Девушку он не трогал, сказал молодой человек.

Полицейские устанавливают всех участников конфликта и их мотивы поведения.