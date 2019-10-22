  • Поножовщина в Новой Москве произошла в хостеле. Ранее там уже были конфликты

    22 октября 2019, 09:56

    Алена Пинаева, Павел Зимин

    Утром во вторник в Новой Москве произошла трагедия — на людей напал мужчина с ножом, погибли двое. По информации корреспондента «360» с места преступления, все произошло в хостеле. СК возбудил дело.

    Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой Москве

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    По данным следствия, утром 22 октября в хостеле в Новой Москве обнаружили тела мужчины и женщины. У них были ножевые ранения. Кроме них пострадали четыре человека, их госпитализировали в больницу.

    Столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый задержан.

    Соседи рассказали корреспонденту «360», что в хостеле ранее уже происходили конфликты, но чтобы дошло до резни, такое впервые. Кроме того, в гостинице — большая текучка постояльцев.

    Как сообщали СМИ, нападавшим мог быть наркоман, который потребовал от своих знакомых деньги в долг. После отказа он напал на людей.

    Ранее «360» опубликовал видеозапись с места. На ней видно, что дом трехэтажный, огороженный забором. У входа в здание сидит мужчина и плачет.