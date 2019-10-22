Поножовщина в Новой Москве произошла в хостеле. Ранее там уже были конфликты
Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой МосквеПодробнее
По данным следствия, утром 22 октября в хостеле в Новой Москве обнаружили тела мужчины и женщины. У них были ножевые ранения. Кроме них пострадали четыре человека, их госпитализировали в больницу.
Столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый задержан.
Соседи рассказали корреспонденту «360», что в хостеле ранее уже происходили конфликты, но чтобы дошло до резни, такое впервые. Кроме того, в гостинице — большая текучка постояльцев.
Как сообщали СМИ, нападавшим мог быть наркоман, который потребовал от своих знакомых деньги в долг. После отказа он напал на людей.
Ранее «360» опубликовал видеозапись с места. На ней видно, что дом трехэтажный, огороженный забором. У входа в здание сидит мужчина и плачет.