Поножовщина в Новой Москве произошла в хостеле. Ранее там уже были конфликты

Утром во вторник в Новой Москве произошла трагедия — на людей напал мужчина с ножом, погибли двое. По информации корреспондента «360» с места преступления, все произошло в хостеле. СК возбудил дело.

Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой Москве Подробнее

По данным следствия, утром 22 октября в хостеле в Новой Москве обнаружили тела мужчины и женщины. У них были ножевые ранения. Кроме них пострадали четыре человека, их госпитализировали в больницу.

Столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый задержан.

Соседи рассказали корреспонденту «360», что в хостеле ранее уже происходили конфликты, но чтобы дошло до резни, такое впервые. Кроме того, в гостинице — большая текучка постояльцев.

Как сообщали СМИ, нападавшим мог быть наркоман, который потребовал от своих знакомых деньги в долг. После отказа он напал на людей.

Ранее «360» опубликовал видеозапись с места. На ней видно, что дом трехэтажный, огороженный забором. У входа в здание сидит мужчина и плачет.