Поножовщина произошла после ДТП в Новосибирске

ДТП произошло в Новосибирске на улице Блюхера, 19. Из-за этого водители устроили поножовщину. Об этом сообщил «Царьград».

Машины немного зацепили друг друга, после чего участники аварии начали кричать друг на другу. В результате один из мужчин набросился на своего оппонента с ножом. В результате пострадавший получил удар в шею.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник к этому моменту скрылся с места происшествия. При этом раненного мужчину отвезли в больницу. Сейчас полицейские ищут нападавшего.