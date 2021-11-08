Поножовщина произошла в Каннах

Неизвестный мужчина с ножом набросился на полицейскую бригаду в автомобиле. Ситуация произошла комиссариата полиции города Канны во Франции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал BFM.TV.

Сотрудники органов были защищены бронежилетами. По этом причине нападавшему не удалось никого ранить. Злоумышленника удалось задержать. На данный момент выясняют причины нападения. Полицейские рассматривают версию теракта, так как мужчина скандировал исламистские лозунги во время нападения.

«Погибших нет, обстоятельства нападения выясняются», — рассказал в своем Twitter-аккаунте мэр Канн Дэвид Лиснард.