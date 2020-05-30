Поножовщина произошла на остановке в Зеленограде. Тяжело ранили одного человека

Двое мужчин повздорили на остановке общественного транспорта «Парк Победы» в Зеленограде. Один из них достал нож. Конфликт закончился больницей и отделением полиции.

«В лесопарковой зоне задержан мужчина 1979 года рождения, который, находясь на остановке общественного транспорта „Парк Победы“ Зеленограда, в ходе конфликта нанес не менее двух ударов ножом в грудь оппоненту, а затем скрылся», — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранения получил 20-летний безработный парень. Его отвезли в больницу. Информации о состоянии раненого пока нет. По данным полиции, инцидент произошел в пятницу, 29 мая.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если задержанного признают виновным, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Причины конфликта в полиции не раскрыли.