Криминал 04 февраля 2024, 14:05 Пономарев стал фигурантом дела о госизмене и призывах к террору РИА «Новости»: экс-депутат Пономарев стал фигурантом дела о госизмене РИА «Новости»

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Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела в отношении бывшего депутата Ильи Пономарева* о государственной измене из-за перехода на сторону противника, участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник из силовых структур.

«Эти дела следователи ФСБ объединили в одно производство», — пояснил собеседник агентства.

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Пономарев покинул Россию в 2014 году, после того как в отношении него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он осел в США, а затем через какое-то время перебрался на Украину и получил украинское гражданство.

После начала спецоперации Россия объявила Пономарева в розыск, суд вынес решение о его аресте заочно за распространение фейков о ВС РФ.

В январе экс-парламентария Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов. А осенью на него завели дело об осуществлении деятельности организации, которую признали в стране нежелательной.

Силовики провели обыски у сторонников Пономарева и участников созданной им организации.

*Илья Пономарев — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.