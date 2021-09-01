Силовики задержали пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Пресс-секретарь раскольника Сергия Всеволод Могучев задержан. Повод для задержания — уголовное дело, возбужденное СК РФ по части второй статьи 282 УК РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета“ в отношении него и его куратора Николая Романова», — приводит агентство слова собеседника.

Источник добавил, что Могучева задержали в поезде на подъезде к Екатеринбургу. Силовики планировали сделать это на вокзале, однако подозреваемый собрал вещи и захотел выйти раньше. Собеседник рассказал, что в основу материалов дела легли ролики на YоuТubе-канале Могучева. По версии следствия, в этих видео есть пропаганда ненависти к иудеям и мусульманам.

Экс-схиигумена Сергия обвиняют в нарушении права на свободу вероисповедания, склонении к самоубийству и самоуправстве. В августе Измайловский суд Москвы продлил ему арест по этим уголовным делам до 10 февраля 2022 года. Ранее Екатеринбургская епархия лишила бывшего монаха сана за нарушение священнической присяги и обязала уехать из Среднеуральского женского монастыря, который он основал. Осенью прошлого года его отлучили от церкви.