Помощник режиссера фильма «Ржавчина» подал в суд на Болдуина

Помощник режиссера по сценарию фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на Алека Болдуина, застрелившего оператора Галину Хатчинс. В иске она написала, что по сценарию в картине не должно были стрелять, передало издание BBC News.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — заявила Митчелл.

Вместо этого, по ее словам, объектив камеры должен был быть наведен в тот день на бутафорскую кровь на плече актера и его силуэт, пока тот тянулся к пистолету, чтобы достать его из кобуры.

Мэми Митчелл первая позвонила в полицию после трагического случая на съемках фильма в Мексике. Пока на ее обвинение ответа от Болдуина не последовало.

Стрельба на съемочной площадке фильма «Ржавчина» произошла 21 октября. Тогда Алек Болдуин должен был выстрелить холостыми патронами, но в его оружии по неизвестной причине оказались реальные снаряды. В результате осколки пуль попали в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Первая скончалась, второго смогли спасти в больнице.