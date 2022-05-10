Помощь ДПС запросили из-за массовой драки в ТЦ XL в Москве

Массовая драка началась в торговом центре XL на Дмитровском шоссе. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что о беспорядках сообщили по адресу: Дмитровское шоссе, 89. Там находится торговый центр XL. По данным источника, запросили помощь ДПС. Подробностей потасовки пока нет, количество участников и причины конфликта не ясны.

В МВД «360» сообщили, что информации о массовой драке пока не получали.