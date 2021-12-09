Помогавшего обезвредить стрелка в МФЦ актера поощрит полиция

Актер Илья Артамонов помог старшему лейтенанту Георгию Домолаеву задержать стрелка в МЦФ «Рязанский». За такой поступок столичная полиция решила поощрить молодого человека.

Во время задержания Артамонов помогал сотруднику полиции удерживать стрелка, сообщили на сайте «МВД Медиа».

«Начальником главка принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия», — сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По словам Артамонова, он решил помочь правоохранителю в тот момент, когда тот пытался догнать убегающего мужчину. Стрелок хотел уехать на стоящем у входа в здание велосипеде. В какой-то момент он повернулся к полицейскому и достал пистолет.

«На тот момент я не думал, что был один какой-то человек, который стрелял в МФЦ, думал, что их могло быть несколько. Решил, что надо помочь. И сразу рванулся вперед. Мы его свалили. Он отчаянно сопротивлялся, поэтому ему нанесли несколько ударов», — рассказал Артамонов сайту kp.ru.

Он добавил, что во время задержания постарался прижать шею стрелку, а Домолаев держал мужчине руки.

Днем 7 декабря Сергей Глазов открыл стрельбу по людям в МФЦ «Рязанский». Его жертвами стали два человека, еще четверо пострадали. Мужчина заявил, что открыл огонь после требования надеть маску.