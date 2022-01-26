«Помогал и в команде, и по жизни». Коллега вспомнил убитого в Казани экс-хоккеиста МХЛ Паюла

У друзей бывшего хоккеиста молодежной команды «Батыр» из Нижнекамска Владимира Паюла остались о нем только хорошие воспоминания. Об этом «360» рассказал другой хоккеист команды, который играл вместе с убитым.

Спортсмену было 24 года — его тело нашли в собственной квартире со следами насильственной смерти. В его убийстве подозревают мужчину, который снимал у Паюла квартиру, он уже задержан.

«В городе Нижнекамске играли за молодежную команду вместе. Остались только положительные воспоминания о нем. Честно сказать, шокировала меня эта новость. Парень был очень добрый, отзывчивый, постоянно помогал: и в команде, и по жизни. Очень хороший человек был», — рассказал Никита, который раньше играл с ним водной команде.

Он подчеркнул, что вместе с Паюлом входил в состав команды «Батыр», а не «Реактор» — ранее СМИ указали некорректные данные.

В Следственном комитете добавили, что тело молодого человека нашли еще 25 января в одном из домов по проспекту Ахметзянова. На нем были признаки насильственной смерти — множество рубленых ранений. Возбуждено уголовное дело.

В убийстве подозревают 34-летнего жителя Пестречинского района, он снимал квартиру у убитого. В последнее время потерпевший работал риелтором, он хотел продать квартиру, в которой жил подозреваемый. Но тот не хотел съезжать.

В день убийства, по версии следствия, молодой человек вновь потребовал у своего клиента покинуть квартиру, после чего разгорелась ссора. Она переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов топором. После нападавший скрылся.