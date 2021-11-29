Помочившегося на портрет ветерана блогера арестовали

Суд заключил под стражу молодого человека, помочившегося на фотографию ветерана в Измайлове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», — сказано в сообщении ведомства.

На прошлой неделе стало известно, что молодой человек справил нужду на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове. Видео этого момента появилось в Сети.

Полиция вскоре нашла и задержала блогера, он извинился за содеянное. В его отношении завели уголовное дело о реабилитации нацизма.

Сын ветерана заявил, что был шокирован поступком молодого россиянина. Он подчеркнул, что, несмотря на извинения, блогер должен ответить за свой поступок. Родственник Фролова добавил, что его отец не только участвовал в войне, но и был академиком геологических наук.

Молодому человеку уже предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и отправили в СИЗО.