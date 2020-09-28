Полуголого муниципального депутата задержали под Петербургом по подозрению в убийстве жены
Тело местной жительницы с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов поселка Комарово. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым стал супруг погибшей женщины. Об этом сообщила пресс-служба главного управления СК России по Санкт-Петербургу.
В ведомстве уточнили, что мужчину задержали и в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Как сообщила «Фонтанка», подозреваемым стал муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин. Сотрудники правоохранительных органов нашли его в кустах недалеко от дома. Мужчина был одет только в трусы.
По информации издания, вечером супруги распивали спиртные напитки, после чего депутат схватился за нож.
«Газета.ru» уточнила, что сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев. Для установления всех обстоятельств сотрудники ведомства назначили судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.
Игорь Шокин стал депутатом муниципального образования поселок Комарово в 2019 году.