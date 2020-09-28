Полуголого муниципального депутата задержали под Петербургом по подозрению в убийстве жены

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали и в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как сообщила «Фонтанка», подозреваемым стал муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин. Сотрудники правоохранительных органов нашли его в кустах недалеко от дома. Мужчина был одет только в трусы.

По информации издания, вечером супруги распивали спиртные напитки, после чего депутат схватился за нож.

«Газета.ru» уточнила, что сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев. Для установления всех обстоятельств сотрудники ведомства назначили судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

Игорь Шокин стал депутатом муниципального образования поселок Комарово в 2019 году.