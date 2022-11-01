Получивших повестку уклонистов от мобилизации в будущем накажут по уголовной статье | 360°

Криминал 01 ноября 2022, 13:59 Получивших повестку уклонистов от мобилизации в будущем накажут по уголовной статье Депутат Валеев: уголовное наказание за уклонение от мобилизации грозит получившим повестку РИА "Новости"

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В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации. Его соавтор, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев объяснил «Интерфаксу», что это коснется только получивших повестку.

«Повестка должна быть вручена официально для наступления ответственности. <…> Это на будущее и к современному случаю уже никак не относится», — сказал он.

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Группа депутатов разработала законопроект и собирается предложить новое наказание для уклонистов от мобилизации — штраф от 200 до 500 тысяч рублей или на сумму доходов за один-три года, принудительные работы либо лишение свободы до пяти лет.

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Эрнест Валеев заявил, что при проведении частичной мобилизации в законодательстве нашли пробел. В нем есть уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную службу, но нет за уход от мобилизации бойцов запаса. Депутаты решили исправить этот недочет.

Прокуратура отказывает правоохранительным органам в возбуждении уголовных дел за уклонение от частичной мобилизации, сообщили «Известия». Например, в Пензе такое дело признали незаконным.