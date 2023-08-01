Криминал 01 августа 2023, 15:41 Получивших более миллиарда рублей теневых банкиров задержали в Ростове-на-Дону МВД: в Ростове-на-Дону задержаны теневые банкиры, заработавшие более 1,3 миллиарда рублей РИА «Новости»

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Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь человек, подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и неправомерном обороте денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, эти люди в период с 2007 по 2022 год оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию средств и помогали отклоняться от уплаты налогов.

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Для данных целей они зарегистрировали 38 организаций на подставных лиц. Фирмы якобы предоставляли услуги, которые были связаны с грузоперевозками, продажей промышленного оборудования и строительных материалов.

Мошенники проводили через эти копании фиктивные транзакции. Теневые банкиры за свою работу брали вознаграждение в виде процента от поступивших денег.

«Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — рассказала Волк.

Четырех фигурантов дела отправили под домашний арест, остальным запретили определенный вид деятельности.