01 августа 2023, 15:41
Получивших более миллиарда рублей теневых банкиров задержали в Ростове-на-Дону
МВД: в Ростове-на-Дону задержаны теневые банкиры, заработавшие более 1,3 миллиарда рублей
Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь человек, подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и неправомерном обороте денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, эти люди в период с 2007 по 2022 год оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию средств и помогали отклоняться от уплаты налогов.
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Для данных целей они зарегистрировали 38 организаций на подставных лиц. Фирмы якобы предоставляли услуги, которые были связаны с грузоперевозками, продажей промышленного оборудования и строительных материалов.
Мошенники проводили через эти копании фиктивные транзакции. Теневые банкиры за свою работу брали вознаграждение в виде процента от поступивших денег.
«Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — рассказала Волк.
Четырех фигурантов дела отправили под домашний арест, остальным запретили определенный вид деятельности.
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