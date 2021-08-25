Педофил из Кургана получил 14 лет тюрьмы

В Курганской области состоялся суд над педофилом. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Мужчине присудили 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Обвиняемый признал свою вину. Приговор уже начал действовать.

«Как было установлено в ходе следствия и суда, осенью 2020 года 23-летний житель поселка Юргамыш дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. О произошедшем девочка рассказала бабушке и дедушке, после чего родственники сразу обратились в полицию», — сообщили в ведомстве.