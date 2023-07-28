Криминал 28 июля 2023, 11:04 Получателей мелких взяток предложили сажать в тюрьму на 4 года Законопроект о 4 годах тюрьмы за взятку до 10 тысяч рублей внесли в Госдуму Unsplash

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В России предложили усилить ответственность за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп. В Госдуму внесли законопроект о наказании от трех до четырех лет тюрьмы для получателей взяток на сумму до 10 тысяч рублей и конфискации имущества провинившихся, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — объяснил он.

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Авторы законопроекта предложили за получение взятки или подкуп на сумму до 10 тысяч рублей отправлять в тюрьму на три-четыре года и конфисковывать имущество. Депутаты также призвали ввести в законодательство дополнительные квалифицирующие признаки этого проступка — вымогательство, заведомая незаконность действия или бездействия, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

По словам Василия Пискарева, на мелкие взятки в 2021 году пришлась пятая часть всех коррупционных преступлений в России. Их число продолжило расти.

Председатель СКР Александр Бастрыкин предлагал вернуть конфискацию имущества как меру наказания для коррупционеров, сообщил «Царьград». В Госдуме ответили, что готовы рассмотреть конкретные предложения.