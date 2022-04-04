«Полтуловища было в крови». Мигрант украл и изнасиловал собаку в Одинцове

В Одинцове приезжий похитил собаку и, предположительно, надругался над ней. Подозреваемого вычислили по камерам и разыскали, собаку вернули хозяевам в крови. О произошедшем «360» рассказала хозяйка питомца Елена.

Мигрант украл собаку в торговом центре недалеко от ЖК «Гусарская Баллада». Похитителя заметили на записях с камер. Хозяева тут же бросились на поиски.

«Мы его довели, практически полпути, как он вышел с нашего ЖК. А дальше мы просто искали и бегали, по домам стучали, кто его на лицо знает. Мы скачали фото с камер, как он ее вел, тащил за собой, все засвидетельствовали с помощью камер жилых домов и торгового центра», — сообщила хозяйка.

Преступника нашли уже через 12 часов. Он отрицал свою вину, заявляя, что собака якобы сама за ним увязалась. Но на записях было видно, что он отвязал питомца, и забрал из здания, а не с улицы.

«Он никакой был, в неадеквате, пьяный или какой, я не знаю. И он сказал: „Я просто ее взял, она сама ко мне пришла“. Хотя там видно, что он подошел, ее отвязал и ушел», — рассказала Елена.

Перед похищением он стоял и смотрел на собаку около пяти минут, отметила хозяйка.

«Буквально за пять минут он это сделал. Он сперва стоял на нее смотрел, это на камерах видно, пил пиво, а потом зашел, прошелся по торговому центру. Выходя, он уже шел к ней, забрал ее, отвязал и ушел», — продолжила она.

Забрав собаку, он сначала пошел туда, где нет прохода. После этого вернулся и пошел вдоль ЖК. Благодаря этому поняли, в каком направлении он шел.

«В той стороне начали искать, развешивать объявления. Потом через „ВКонтакте“ нашлась какая-то женщина, которая написала, что это ее сосед, она его знает», — сообщила хозяйка собаки.

Вскоре нашлись еще несколько человек, которые узнали похитителя и дали его телефон. Вскоре его нашли вместе с собакой. Предположительно, ее могли изнасиловать.

«Полтуловища собаки в крови. Кто это делал, он или нет, это уже, наверное, дело полиции доказать. Сейчас у него берут анализы и поедут на свидетельствование в его квартиру, как я понимаю. Потому что ее кровь однозначно там есть», — сказала Елена.

В полиции начали разбирательство. Собака теперь не может ходить в туалет, ею занимаются ветеринары.