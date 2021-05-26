Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач

Вора в законе Олега Пирогова по кличке Циркач экстрадировали из Польши в Россию. Криминального авторитета обвинили в организации убийств по найму и занятии высшего положения в преступном сообществе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, в 2006 году он ликвидировал своего соперника Юрия Лохматова при дележе сфер влияния в Московской области. В декабре нанятый Пироговым киллер в палате больницы Электростали застрелил соперника.

«Короновали» Пирогова в мае 2011 года на сходке авторитетов в московском ресторане «Каретный двор». Получив высокий статус, Циркач организовывал преступления на территории Московской области, непосредственно делил сферы влияния и распределял преступные доходы.

В ноябре 2019 года Бабушкинский районный суд принял решение о заочном аресте Пирогова. Генеральная прокуратура объявила его в международный розыск. Задержали вора в законе в июле 2020 года в Польше. По запросу России власти европейской страны отправили криминального авторитета в Москву в сопровождении спецконвоя.