Польша экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды

Юрий Перевязкин по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадирован из Польши в Россию. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

По версии следствия, Перевязкин с июня 2015-го в течение года использовал принцип финансовой пирамиды. Он вместе с сообщниками заключил 679 договоров займа на общую сумму более 220 миллионов рублей. Мошенники обещали жертвам высокие процент. В итоге условия договоров выполнены не были. Перевязкин распорядился деньгами по своему усмотрению.

В отношении Перевязкина открыли уголовные дела по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Первомайский районный суд Краснодара в июле 2019 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако мошенник успел сбежать. После этого по поручению Генеральной прокуратуры РФ подозреваемого объявили в международный розыск. Его задержали осенью того же года в Польше. После этого Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.

«Благодаря организованному тесному взаимодействию компетентных органов двух стран удалось добиться положительного решения об экстрадиции Перевязкина. В сопровождении спецконвоя обвиняемый доставлен в Россию», — заключил Иванов.