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    10 февраля 2021, 16:53

    Полмиллиона рублей похитили с карты жительницы Ивановской области

    Дарья Морозова

    Жительница Кохмы в Ивановской области лишилась полумиллиона рублей после попытки продать газовую плиту. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УВД по региону.

    Женщина выложила объявление о продаже плиты в интернете. Ей позвонил мужчина и сказал, что готов купить технику. Также он спросил номер карты, чтобы якобы перевести деньги за покупку. Женщина назвала не только номер карты, но и другие данные, в результате чего у нее было списано 509 000 рублей.

    Возбуждено уголовное дело, полиция ведет проверку.