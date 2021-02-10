Полмиллиона рублей похитили с карты жительницы Ивановской области

Жительница Кохмы в Ивановской области лишилась полумиллиона рублей после попытки продать газовую плиту. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УВД по региону.

Женщина выложила объявление о продаже плиты в интернете. Ей позвонил мужчина и сказал, что готов купить технику. Также он спросил номер карты, чтобы якобы перевести деньги за покупку. Женщина назвала не только номер карты, но и другие данные, в результате чего у нее было списано 509 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция ведет проверку.