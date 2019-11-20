Полмиллиона пообещали за информацию о пропавшем с детьми уфимце

Башкирские правоохранители предложили вознаграждение за любую информацию, которая поможет отыскать пропавшего с двумя детьми мужчину. Артем Мазов и двое его сыновей пропали 26 октября.

«МВД по Республике Башкортостан гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление информации, которая поможет найти семью Мазовых», — указано в сообщении пресс-службы МВД Башкирии.

Мужчина с детьми отправился на прогулку 26 октября. Домой ни он, ни дети до сих пор не вернулись, их местонахождение даже предположительно не известно. Мать семейства сообщила о пропаже в полицию. Правоохранители занимаются поисками, к ним присоединились и волонтеры.

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Известно, что главе семьи 37 лет. Детям, которые отправились с ним на прогулку, Вячеславу и Илье пять и восемь лет соответственно.

«Приметы отца: на вид 35 лет, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки», — говорится в ориентировке, в ней также прописаны приметы детей.

Следователи возбудили уголовное дело. В СК не исключают, что произошло убийство. По другой версии, никак пока не подтвержденной, пропавший уфимец ушел из дома с детьми после ссоры с женой.

В начале ноября он позвонил супруге и попросил не разрушать брак и не подавать на развод. В эфире местного телевидения женщина обратилась к пропавшему: «Вернись и верни детей».