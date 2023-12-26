Криминал 26 декабря 2023, 23:59 Полковнику Росгвардии запросили 7 лет тюрьмы после поставки комплексов для Крымского моста Гособвинение запросило 7 лет заключения для полковника Росгвардии Волкова РИА «Новости»

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Государственное обвинение запросило для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова семь лет заключения. Его обвинили в отправке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, передала Газета.ru.

Кроме этого, прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград, а также запретить Волкову занимать руководящие посты на протяжении трех лет после окончания наказания. При этом сам подозреваемый не признал вину.

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Ранее «Коммерсант» сообщил, что в суд поступило дело Волкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями во время обеспечения обороны моста в Крыму. Как выяснило следствие, он закупил комплексы «Орел-БПЛА» для защиты сооружения от дронов. Сумма закупки составила 400 миллионов рублей.

Однако купленные средства не могли противостоять технике противника по своим характеристикам. В итоге объекты остались незащищенными должным образом.

Правоохранительные органы задержали Волкова в марте в своем кабинете в Москве.