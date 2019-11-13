Красная метка на робе и душ под конвоем: полковника Захарченко признали опасным для окружающих
Меру решили применить перед этапированием Захарченко в колонию строгого режима, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Валерию Туникову. Она предполагает не только усиление контроля, но и другие ограничения.
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По словам Туниковой, бывший полковник за все проведенное в «Лефортово» время не оказывал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Попыток скрыться он тоже не предпринимал, а замечаний Захарченко не делали.
Статус склонного к побегу, считает юрист, могли ввести из-за новых оперативных данных, которые, скорее всего, поступили от ФСБ.
Соответствующие записи сделают в личном деле экс-полковника и на карточке его камеры. На одежде красная метка является сигналом об опасности, которую личность несет для окружающих.
Отличительные знаки, подчеркнула Туникова, осложнят режим содержания ее подзащитного в колонии. Захарченко придется ходить в душ под конвоем и в наручниках и «чуть ли не каждый час» отмечаться у надзирателя.
Если за заключенным будут замечены малейшие нарушения — их тут же занесут в личное дело. Такие записи мешают выходу по УДО.
Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,5 миллиона рублей. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 117 миллионов. В середине октября срок заключения Захарченко снизили до 12 лет и шести месяцев.