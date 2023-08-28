Криминал 28 августа 2023, 12:27 Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за обстрел Донецка СК: полковника ВСУ Храпача заочно приговорили к пожизненному сроку РИА «Новости»

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Верховный суд ДНР вынес приговор командиру 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Дмитрию Храпачу. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По данным следствия, 30 декабря 2022 года Храпач отдал приказ об обстреле жилого сектора Донецка из РСЗО М142 HIMARS и РСЗО 9К57 «Ураган». По гражданской инфраструктуре произвели не менее шести выстрелов.

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В результате обстрела погиб подполковник юстиции Евгений Рыбаков, занимавший пост замруководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил).

Храпача признали виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем тяжкие последствия.

Суд заочно назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы, заключили в пресс-службе.