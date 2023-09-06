Криминал 06 сентября 2023, 15:05 Полковника ВСУ обвинили в атаках дронов на российские аэродромы Следком России объявил полковника ВСУ Бурдинюка в международный розыск Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России объявил полковника Вооруженных сил Украины Сергея Бурдинюка в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ему инкриминируются статьи <…> „Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц“, „Диверсия“, „Убийство двух и более лиц общеопасным способом“, — уточнили в СК РФ.

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Бурдинюка заочно обвинили в атаках на российские аэродромы. Предварительное следствие по делу продолжается. С 5 сентября он находится в международном розыске.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Накануне, 5 сентября, запасные аэродромы приняли пять перенаправленных из Внуково и Шереметьево рейсов. В московских аэропортах задержали 14 рейсов, еще пять отменили. Ночью в Московской, Тверской и Калужской областях сбили беспилотники самолетного типа.

Ранее режим «Ковер» вводили в центральных регионах России — движение самолетов было запрещено из-за появления в небе нежелательных летательных объектов. Авиакомпании несут немалые дополнительные расходы из-за периодического закрытия аэропортов.