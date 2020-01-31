    31 января 2020, 20:32

    Полковника МВД поймали на взятке от вора в законе

    Екатерина Керсипова, Кирилл Фролов

    В Москве за получение взятки задержали сотрудника центрального аппарата МВД России. По данным Следственного комитета, офицер получил через посредника более 300 тысяч долларов. За эти деньги он обещал не привлекать москвича к уголовной ответственности.
    Полковника МВД поймали на взятке от вора в законе

    Речь идет о заместителе начальника управления по раскрытию и сопровождению резонансных преступлений угрозыска МВД Евгении Кузине. Вместе с ним 29 января был задержан его знакомый, пенсионер Игорь Фролов, сообщили «Интерфаксу» в Пресненском суде столицы. 31 января суд арестовал обоих на два месяца.

    Кузину вменяется получение особо крупной взятки. Фролову предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки.

    Источник «Ленты.ру» сообщил, что полковник МВД Кузин пытался получить 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии, известного по прозвищу Мирон. Против криминального авторитета хотели завести дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Он добивался прекращения преследования.

    Собеседник издания сообщил, что Фролов ранее работал в ФСБ, а в последнее время, по некоторым данным, состоял в службе безопасности авторитета Мирона.

    По статье о получении взятки, уточнил источник, обвиняется еще один фигурант Олег Огаев — замначальника отдела по борьбе с тяжкими имущественными преступлениями угрозыска МВД.