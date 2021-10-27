Полковника МЧС Татарстана задержали по подозрению в махинациях на ремонте пожарных машин

Следователи задержали начальника управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС по Республике Татарстан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, своими действиями задержанный причинил ущерб на общую сумму 305 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год подозреваемый по госконтракту отправлял частному подрядчику пожарные машины для проведения ремонта. При этом никакой починки специальному транспорту не требовалось. Контроля за проведением ремонта не было.

В результате фирма получила в свое распоряжение более 305 миллионов рублей. Пожарные автомобили после проведенных работ начали ломаться. В ходе проверки выяснилось, что в конструкцию спецтранспорта внесли изменения, которые требуют разрешения ГИБДД. Но в ведомство для одобрения этих действий никто не обращался.

Свою причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд об избрании для него меры пресечения.

Как сообщило издание «Бизнес-онлайн», к следователям попал полковник внутренней службы Виталий Галкин. Это не первое задержание по делу о ремонте пожарных машин в Татарстане. В рамках республиканской программы «Пожарной технике — вторую жизнь». Контракт на ремонт 85 машин выиграло ООО «Сигналдортранс» из Набережных Челнов.

В ходе оперативной проверки выяснилось, что вместо новых запчастей в машины поставили бывшие в употреблении, а краску нанесли на старый слой. Единственного собственника компании Виталия Алчина задержали. Но суд потребовал его опустить без меры пресечения. В беседе с журналистами следователь пояснил, что у подозреваемого проблемы со здоровьем, а также есть государственные награды.