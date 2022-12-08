Криминал 08 декабря 2022, 19:10 Полковника Генштаба ВС России обвинили в коррупции за взятку в виде стиральной машины «Коммерсант»: ответственного за призыв в России полковника обвинили в коррупции РИА «Новости»

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение в коррупции полковнику Генштаба Вооруженных сил России Ивану Мертвищеву. Он отвечал за призыв на военную службу в Главном организационно-мобилизационном управлении, сообщила газета «Коммерсант».

По версии следствия, столичный военный комиссар передал полковнику самую дорогую комплектацию стиральной машины Bosch, цена которой — 72 тысячи рублей. За подарок, который Мертвищев выбрал сам, офицер Генштаба обещал взяткодателю покровительство в период служебной проверки.

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Военный комиссар заявил о вымогательстве силовикам. Передачу стиральной машины у дома на улице Твардовского на северо-западе Москве контролировали сотрудники ФСБ, которые задержали полковника с поличным.

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Военный суд отправил Мертвищева под домашний арест. Он полностью признал свою вину, но настаивает, что стиральную машину Bosch получил не в качестве взятки, а в результате мошенничества.

Ранее бывшая чиновница из Росреестра получила 10 лет тюрьмы за взятку.