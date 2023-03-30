Криминал 30 марта 2023, 00:36 Полковник Росгвардии Волков спрятал телефон в стиральную машинку при обыске Unsplash

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Телефон полковника Росгвардии Сергея Волкова нашли в стиральной машине при обыске. Начальника отдела морского управления обвиняют в поставках неработающих «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста, сообщило РИА «Новости».

«В ходе обыска Волков пытался спрятать телефон в лоток для порошка стиральной машины», — сказал в суде следователь, который ведет дело.

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Полковник объяснил это тем, что телефон попал в машинку «в суматохе». Вину в предъявленном обвинении Волков не признал. Но зато он сразу сообщил следствию пин-код от телефона, утверждает его адвокат.

В итоге полковника арестовали до 17 мая.

По версии следствия, Волков согласовал поставку комплекта с ухудшенными характеристиками. Его уведомили на заводе, что закупаемые комплексы не могут выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, то есть обнаруживать дроны малого класса.

В итоге, как отметил в суде прокурор, Росгвардия через месяц после поставок была вынуждена отказаться от данных комплексов.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу полковника Волкова оценили в 395 миллионов рублей. Военного обвинили в превышении полномочий.