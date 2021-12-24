Полковник МВД Павлюк рассказал, какие преступления чаще совершают в Москве на праздниках

Согласно статистике, количество преступлений увеличивается на новогодних праздниках, передала «Вечерняя Москва». Временно исполняющий обязанности начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Иван Павлюк рассказал, какие преступления наиболее распространены в столице России в эти дни.

Первое место в статистике занимают кражи. Например, с 1 по 15 января 2021 года в Москве было зафиксировано 1520 таких преступлений.

Кроме того, на праздниках учащаются случаи мошенничества. В первые недели января этого года в столице выявили 833 случая мошенничества, большая часть этих преступлений совершалась дистанционно.

Третье место занимают грабежи. О таких преступлениях в первой половине января 2021 года полиции сообщали 62 раза.