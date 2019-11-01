Полковник ФСБ Черкалин согласился передать 6 млрд рублей государству

Представляющий интересы Черкалина в суде адвокат Владимир Михайлов во время заседания Головинского районного суда Москвы зачитал список имущества, которое полковник получил из «непредусмотренных законом источников» и добровольно передает государству.

При обыске у полковника ФСБ нашли 800 млн рублей и $72 млн Подробнее

В списке оказались 72,6 миллиона долларов, 8,5 миллиона евро, 4 тысячи фунтов стерлингов, 810 миллионов рублей, автомобиль Porsche Cayenne, часы и запонки.

При этом подсудимый заявил, что не признает исковые требования и не готов отдать в доход государства 120 тысяч рублей, около двух тысяч швейцарских франков, квартиры, дома и другую недвижимость, а также ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким людям.

Проведенная Генеральной прокуратурой проверка показала, что Черкалин, занимая должность начальника управления «К» ФСБ России, представлял неполные сведения о своих доходах, а обнаруженное у него имущество значительно превосходит его реальный заработок. На полученные незаконно деньги Черкалин покупал имущество, которое оформлял на родственников и близких

По итогам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление об обращении в доход государства денег и имущества на шесть миллиардов рублей. В том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей. Сегодня представитель надзорного ведомства предложил дополнить список и включить туда 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, украшения — запонки, колье, браслеты и подвески.

В ведомстве пояснили, что легальный доход Черкалина, его родных и близких за последние 14 лет составил 55 миллионов рублей.

Начальника управления «К» Кирилла Черкалина задержали 25 апреля. Ему предъявили обвинение в особо крупном взяточничестве и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, с ноября 2013 по февраль 2015 года она получил взятку в 850 тысяч долларов (более 52 миллионов рублей) за бездействие в отношении самого взяткодателя и коммерческой структуры. По делу о мошенничестве проходит организованная группа, куда входил Черкалин. Следователи считают, что они ввели в заблуждение бизнесмена, который занимался реализацией инвестиционных проектов по строительству жилых домов в Москве. В итоге он передал группе свою долю в фирме на сумму не менее чем 490 миллионов рублей.