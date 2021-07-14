Полиция завела дело о хулиганстве после массовой драки в Кузьминках

Полиция открыла уголовное дело о хулиганстве после массовой драки мигрантов из Средней Азии у московского метро «Кузьминки». Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«По факту драки на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („Хулиганство“)», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Массовая драка у станции метро «Кузьминки» в ночь на вторник. СМИ писали, что в ней участвовали около 200–400 человек. Большинство из них были выходцами из Таджикистана, Узбекистана Киргизии. Более 100 подозреваемых уже задержали.

В их отношении составлены протоколов об административных правонарушениях, в том числе по статье КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Некоторых из них выдворят из РФ без права возвращаться.

По данным столичных властей, массовая драка стала продолжением конфликта, который за несколько дней до этого произошел в Подмосковье. Тогда пострадали три иностранца. Они обратились за медицинской помощью.