Криминал 04 января 2024, 05:45 Полиция завела дело на пьяного москвича, сломавшего руку бортпроводнику МВД РФ завело дело на пьяного дебошира с рейса Москва — Минеральные воды Unsplash

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Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвича, который устроил потасовку на рейсе Москва — Минеральные Воды. Мужчина сломал руку бортпроводнику, сообщил пресс-центр МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что москвич пил алкоголь в самолете, после чего матерился и вел себя вызывающе. Он конфликтовал с другими пассажирами, после чего бортпроводник сделал ему замечание. Тогда мужчина устроил потасовку и сломал бортпроводнику кисть.

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Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что большую часть полета пассажир сел себя спокойно, но потом начал требовать бутылку коньяка. Когда он не получил желаемого, то накинулся на сотрудника авиакомпании.