Полиция закрыла гипермаркет наркотиков с миллионными оборотами

Правоохранители накрыли крупный магазин наркотиков. Его организаторы открыли интернет-торговлю, обороты доходили до 10 миллионов рублей в месяц. Об этом в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Участники осуществляли незаконный сбыт запрещенных веществ на территории московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной Сети. Процесс координировался администраторами с помощью мессенджеров», — раскрыл детали операции генерал.

По словам Колокольцева, незаконная прибыль наркотического интернет-гипермаркета составляла до 10 миллионов рублей в месяц. Когда организаторов торговли задерживали, правоохранители также арестовали внушительную сумму наличных и дорогие автомобили.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий интернет-магазин и подпольная лаборатория ликвидированы. Обвинение предъявлено 15 задержанным», — отчитался министр.

Как сообщило РИА «Новости», через подпольный интернет-магазин было проведено не менее 150 тысяч сделок с запрещенными веществами. Покупатели расплачивались за наркотики криптовалютой. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли из оборота более 40 килограммов веществ, наложили арест на более чем пять миллионов рублей наличными.

Еще одно крупное задержание организаторов интернет-торговли запрещенными веществами произошло по линии ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности в ноябре изъяли у продавцов 440 килограммов запрещенных веществ и задержали семь человек. Интернет-торговля была налажена на федеральном уровне.