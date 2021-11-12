Полиция задержали подозреваемого, совершившего ограбление в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого, который вместе со своим приятелем ограбил мужчину в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Сначала мужчины выпивали вместе с 35-летним потерпевшим на улице Земляной вал, а потом напали на него.

«Сбив мужчину с ног и удерживая, нападавшие похитили у него мобильный телефон, золотое кольцо, наручные часы и денежные средства, затем скрылись», — сказано в сообщении ведомства.

Материальный ущерб оценивается 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых на Верхней Сыромятнической улице. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый приезжий.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Полиция разыскивает его соучастника.