Полиция задержала за крупную взятку директора департамента ГУУ

Директора департамента Государственного университета управления задержали в Москве. Его подозревают в получении взятки на сумму 860 тысяч рублей и попытке взять еще 2,8 миллиона.

«В Москве предъявлено обвинение начальнику строительно-эксплуатационного управления высшего образовательного учреждения в получении взятки в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба СК России.

Следователи выяснили, что в июне 2020 года вуз заключил контракт со строительной компанией, которая должна была сделать капитальный ремонт зданий университета. Сумма договора составила 44 миллиона рублей. Директор департамента пообещал беспрепятственно принять работу и подписать необходимые акты.

Сначала мужчина получил 863 тысячи рублей, а во время передачи второй части денег его задержали правоохранители. Начальник департамента рассчитывал получить более 2,8 миллиона рублей. На рабочем месте обвиняемого провели обыски, а он сам частично признал вину. Суд отправил мужчину под домашний арест. Следователи продолжают расследовать дело и выяснять все обстоятельства.